Узбекский футбольный клуб "Навбахор" отверг обвинения в преступном давлении на своего бывшего главного тренера Андрея Канчельскиса. Об этом сообщается на сайте команды.

"1 декабря 2021 года в российских и отечественных интернет-изданиях, социальных сетях, специализирующихся на спорте, распространилась информация о российском тренере Андрее Канчельскисе и об угрозах в его адрес со стороны неизвестных лиц. Данное сообщение было по-разному воспринято футбольным сообществом нашей страны, вводя в заблуждение население и болельщиков ПФК "Навбахор", будто клуб причастен к данному инциденту из-за судебного разбирательства между клубом и тренером", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Лайф сообщал, что Канчельскису угрожали расправой в столичном кафе "Оазис". Причиной для угроз стал тот факт, что наставнику должен деньги клуб "Навбахор". Канчельскис был вынужден обратиться в суд FIFA из-за долгов по зарплате в размере 1,6 миллиона долларов. При этом пришедшие в кафе неизвестные предлагали тренеру взять 80 тысяч долларов, иначе они сломают ему ноги и сделают инвалидом.

В "Навбахоре" уточнили, что подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIFA о компенсации в размере 1,6 миллиона долларов. Для отстаивания своей позиции клуб привлёк иностранных юристов.

"Следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК "Навбахор" с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в CAS", — заявили в узбекском клубе.