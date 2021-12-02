Алина Загитова впервые станцевала на публику в бикини, и это видео растопит лёд в сердце любого мужчины

Недавно в TikTok-профиле юной фигуристки появилось откровенное видео, которое оценят не только фанаты "Ледникового периода". Девушка поучаствовала в новом вирусном тренде, в котором десятки тысяч пользователей включают сексуальность на максимум и двигаются в такт музыке. Алина справилась с поставленным заданием на отлично.

На кадрах, опубликованных в профиле alina_zagi_, Загитова танцует в чёрном открытом купальнике. Видео тут же привлекло внимание фанатов, ведь оно чуть ли не самое откровенное из тех, что публиковала фигуристка. В начале года даже главред Maxim обсуждал возможность того, что девушка появится на обложке мужского журнала: "Иногда откровенная съёмка случается потому, что человеку этого хочется. Просто пошалить", — отмечал Александр Маленков. Теперь не только читатели мужского журнала, но и добрая половина зрителей "Ледникового периода" требует продолжения банкета!