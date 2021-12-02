Алек Болдуин до сих пор пребывает в стрессе из-за смерти оператора во время съёмок фильма, когда пистолет актёра оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. Физиономист Алексей Крутилин проанализировал речь и жесты Болдуина во время интервью ABC и рассказал Лайфу, можно ли верить словам актёра о том, что он не нажимал спусковой крючок пистолета.

По мнению Крутилина, жесты во время беседы с журналистом в целом говорят о том, что актёр находится в стрессе и тем не менее говорит правду. Но есть момент, который насторожил специалиста. Когда Болдуин отрицает то, что произвёл выстрел из пистолета, он делает непроизвольное движение рукой.

"Меня смущает один жест правой рукой, когда он произносит этот ответ. Жест-иллюстратор, который он резко обрывает. На видео, когда он говорит "Нет-нет, никогда", и камера с лица съезжает вниз, то видно, что правой рукой он как будто бы хочет продемонстрировать, что он так не делает, нажимая курок. Этот жест меня очень сильно смущает. В данном случае я склонен ему верить, что он не стрелял, но оружие в руках держал", — уточнил Крутилин.

Впрочем, по словам эксперта, нужно сделать скидку на то, что это американское правосудие. А значит — интервью было предварительно согласовано с личным адвокатом Болдуина, поэтому поведение актёра на интервью, его жесты и речь могут оказаться продуманной постановкой, предположил Крутилин.