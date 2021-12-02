Путин поручил повысить зарплаты проверяющих шахты инспекторов Ростехнадзора
По словам главы государства, оклад сотрудников не соответствует ответственности, которую они несут за качественное исполнение своих служебных обязанностей.
Фото © Kremlin.ru
Зарплаты инспекторов Ростехнадзора будут повышены до уровня не ниже среднего денежного содержания администрации шахт. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
На совещании по угольной отрасли глава государства отметил, что уровень зарплаты осуществляющих надзор за промышленной безопасностью опасных производств не соответствует ответственности, которую они несут за качественное исполнение своих служебных обязанностей.
"Поэтому прошу предусмотреть и принять соответствующие решения, обеспечивающие денежное и иное обеспечение государственных инспекторов не ниже среднего денежного содержания администрации шахт", — сказал Путин.
"Семьи кормить нужно — они и рискуют": Путин поручил исключить из зарплат шахтёров выплаты, зависящие от выработки
Правительству РФ поручено представить предложения, а Администрации Президента РФ — подготовить проект поручений вместе с заинтересованными ведомствами.
Ранее Владимир Путин заявил, что, оказывая помощь семьям шахтёров из "Листвяжной", нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями. Президент призвал власти разбираться в каждой конкретной ситуации и делать это без лишних формальностей.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Комментариев: 0