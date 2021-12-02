Путин поручил повысить зарплаты проверяющих шахты инспекторов Ростехнадзора

Зарплаты инспекторов Ростехнадзора будут повышены до уровня не ниже среднего денежного содержания администрации шахт. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

На совещании по угольной отрасли глава государства отметил, что уровень зарплаты осуществляющих надзор за промышленной безопасностью опасных производств не соответствует ответственности, которую они несут за качественное исполнение своих служебных обязанностей.

"Поэтому прошу предусмотреть и принять соответствующие решения, обеспечивающие денежное и иное обеспечение государственных инспекторов не ниже среднего денежного содержания администрации шахт", — сказал Путин.