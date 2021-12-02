Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поручил изменить структуру оплаты труда шахтёров, исключив из постоянной зарплаты выплаты, зависящие от выработки.

По словам главы государства, в соответствии с трудовым законодательством, структура оплаты труда горняков включает в себя в том числе оплату по сдельным расценкам. Фактически это позволяет привязать зарплату шахтёров к объёму добычи сырья, пояснил Путин.

"Это создаёт экономические стимулы для шахтёров пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно — они и рискуют. А мы должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать", — заявил президент.

Путин подчеркнул, что во главу принимаемых решений необходимо ставить безопасность людей, а уже после этого думать о доходах собственников объектов. Он поручил ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности.