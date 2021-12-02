"Семьи кормить нужно — они и рискуют": Путин поручил исключить из зарплат шахтёров выплаты, зависящие от выработки
Во главу принимаемых решений необходимо ставить безопасность людей, а не доходы, подчеркнул российский лидер.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поручил изменить структуру оплаты труда шахтёров, исключив из постоянной зарплаты выплаты, зависящие от выработки.
По словам главы государства, в соответствии с трудовым законодательством, структура оплаты труда горняков включает в себя в том числе оплату по сдельным расценкам. Фактически это позволяет привязать зарплату шахтёров к объёму добычи сырья, пояснил Путин.
"Это создаёт экономические стимулы для шахтёров пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно — они и рискуют. А мы должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать", — заявил президент.
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Путин подчеркнул, что во главу принимаемых решений необходимо ставить безопасность людей, а уже после этого думать о доходах собственников объектов. Он поручил ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности.
Также в ходе совещания президент России заявил, что мужеством людей, которые спускаются в шахты, злоупотреблять ни в коем случае нельзя. За их безопасность должны нести ответственность все организаторы производственного процесса.
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