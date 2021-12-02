Огромная штормовая волна унесла жителя Сочи в море. Видео © Telegram / SHOT

В Сочи мужчину снесло в штормовое море огромной волной, после чего он самостоятельно выбрался на сушу. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT.

Учитывая, что последние сутки на черноморском побережье наблюдается сильнейший шторм, вероятнее всего, любители экстрима оказались на буне неслучайно. Как рассказал автор ролика, пока один сочинец ждал очередную мощную волну, второй решил выйти на берег. Именно в этот момент огромная масса воды ударила по буне и снесла ничего не подозревавшего мужчину.

К счастью, экстремал выжил и даже самостоятельно выбрался на берег. Отмечается, что волна не унесла его далеко в открытое море, благодаря чему мужчина смог выйти сбоку от буны живым и невредимым.