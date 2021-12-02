"Ну чё, звоним в МЧС?": Сочинец чудом выжил после того, как его смыла в море штормовая волна
Мужчина уже шёл к берегу по буне в тот момент, когда огромная масса воды накрыла его со спины.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Огромная штормовая волна унесла жителя Сочи в море. Видео © Telegram / SHOT
В Сочи мужчину снесло в штормовое море огромной волной, после чего он самостоятельно выбрался на сушу. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT.
Учитывая, что последние сутки на черноморском побережье наблюдается сильнейший шторм, вероятнее всего, любители экстрима оказались на буне неслучайно. Как рассказал автор ролика, пока один сочинец ждал очередную мощную волну, второй решил выйти на берег. Именно в этот момент огромная масса воды ударила по буне и снесла ничего не подозревавшего мужчину.
К счастью, экстремал выжил и даже самостоятельно выбрался на берег. Отмечается, что волна не унесла его далеко в открытое море, благодаря чему мужчина смог выйти сбоку от буны живым и невредимым.
Тем временем на другом конце России — во Владивостоке — бушует мощный снежный циклон. Накануне в столице Приморья зафиксировали рекордно сильный ветер, порывы которого достигали 34 метров в секунду.
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