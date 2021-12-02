Глава ДНР Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае войны
Руководитель республики указал на рост количества совместных учений Киева с НАТО и США по сравнению с прошлым годом.
Фото © ТАСС / Николай Тришин
Глава ДНР Денис Пушилин не исключает вероятности обращения республики к России за помощью в случае попытки Украины вернуть её под свой контроль силой. Он отметил, что шаги властей будут зависеть от ситуации.
"Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учётом того, что Украина привлекает и всё больше привлекает ещё и внешние силы — мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующий год ещё более серьёзное увеличение, поэтому, конечно же, придётся тяжело в любом случае, но будем действовать по ситуации", — сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24".
На уточняющий вопрос, обратится ли ДНР за помощью к Москве, он ответил: "Не исключаю".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев. Он отметил, что РФ делает всё возможное, чтобы помочь решить проблему, однако делает это, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским договорённостям. Между тем стало известно, что Киев стянул в Донбасс 125 тысяч военных, что фактически является половиной всего личного состава Вооружённых сил Украины.
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