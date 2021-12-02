Глава ДНР Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае войны

"Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учётом того, что Украина привлекает и всё больше привлекает ещё и внешние силы — мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующий год ещё более серьёзное увеличение, поэтому, конечно же, придётся тяжело в любом случае, но будем действовать по ситуации", — сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24".