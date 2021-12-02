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Холдинг USM продал "Согазу" свою долю в VK

Там отметили, что оставляют компанию на пике показателей как по величине аудитории, так и по финансовым метрикам.

2 декабря, 13:33
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-22822305?z=photo-22822305_457308107/photos-22822305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ВКонтакте"</a></p>

Фото © VK / "ВКонтакте"

Холдинг USM продал свою долю голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе "Согаз". Об этом сказано в сообщении на сайте группы.

"Совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group)", — говорится в записи.

Mail.ru Group сменила название на VK

Mail.ru Group сменила название на VK

В холдинге факт сделки подтвердили, однако не раскрыли её сумму. В релизе USM говорится, что холдинг выходит из капитала VK, оставляя компанию на пике показателей как по величине аудитории, так и по финансовым метрикам.

Такое решение может означать, что теперь государство сделало ставку на бывшую Mail.ru Group и напрямую будет инвестировать в неё, создавая главную в стране экосистему из различных сервисов. Россия в последние годы активно развивает цифровую сферу, и это напрямую касается миллионов граждан — например, работают портал госуслуг, оплата проезда в метро "по лицу", оплата в магазинах с помощью систем мобильных платежей и многое другое. Государство осознаёт важность цифровой трансформации, поэтому присутствие государства в VK Group может обеспечить компании новый рывок.

Ранее Лайф рассказывал, что Алишер Усманов был переизбран на пост президента Международной федерации фехтования. Он занимает его с 2008 года, и с тех пор полномочия бизнесмена продлевали трижды.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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