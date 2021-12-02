Холдинг USM продал "Согазу" свою долю в VK

Холдинг USM продал свою долю голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе "Согаз". Об этом сказано в сообщении на сайте группы.

"Совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group)", — говорится в записи.

В холдинге факт сделки подтвердили, однако не раскрыли её сумму. В релизе USM говорится, что холдинг выходит из капитала VK, оставляя компанию на пике показателей как по величине аудитории, так и по финансовым метрикам.

Такое решение может означать, что теперь государство сделало ставку на бывшую Mail.ru Group и напрямую будет инвестировать в неё, создавая главную в стране экосистему из различных сервисов. Россия в последние годы активно развивает цифровую сферу, и это напрямую касается миллионов граждан — например, работают портал госуслуг, оплата проезда в метро "по лицу", оплата в магазинах с помощью систем мобильных платежей и многое другое. Государство осознаёт важность цифровой трансформации, поэтому присутствие государства в VK Group может обеспечить компании новый рывок.