Холдинг USM продал "Согазу" свою долю в VK
Там отметили, что оставляют компанию на пике показателей как по величине аудитории, так и по финансовым метрикам.
Фото © VK / "ВКонтакте"
Холдинг USM продал свою долю голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе "Согаз". Об этом сказано в сообщении на сайте группы.
"Совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group)", — говорится в записи.
В холдинге факт сделки подтвердили, однако не раскрыли её сумму. В релизе USM говорится, что холдинг выходит из капитала VK, оставляя компанию на пике показателей как по величине аудитории, так и по финансовым метрикам.
Такое решение может означать, что теперь государство сделало ставку на бывшую Mail.ru Group и напрямую будет инвестировать в неё, создавая главную в стране экосистему из различных сервисов. Россия в последние годы активно развивает цифровую сферу, и это напрямую касается миллионов граждан — например, работают портал госуслуг, оплата проезда в метро "по лицу", оплата в магазинах с помощью систем мобильных платежей и многое другое. Государство осознаёт важность цифровой трансформации, поэтому присутствие государства в VK Group может обеспечить компании новый рывок.
Ранее Лайф рассказывал, что Алишер Усманов был переизбран на пост президента Международной федерации фехтования. Он занимает его с 2008 года, и с тех пор полномочия бизнесмена продлевали трижды.
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