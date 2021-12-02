Путин: Конкурс "Цифровой прорыв" объединяет десятки тысяч одарённых людей

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам конкурса "Цифровой прорыв", отметив значимость мероприятия и пожелав всем честной борьбы и успехов.

"Отрадно, что ваш конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в сфере информационных технологий, укрепил свой авторитет и традиции. Сегодня он объединяет десятки тысяч одарённых, инициативных людей по всей стране — как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов", — сказал глава государства.

По словам президента, этот конкурс является отличной возможностью продемонстрировать свои таланты и творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, технических, производственных задач.

Кроме того, это мероприятие неизменно привлекает заинтересованное внимание экспертного сообщества, представителей органов власти и компаний-работодателей, уточнил Путин. Российский лидер уверен, что "Цифровой прорыв", проходящий на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесёт практический вклад в продвижение российских информационных технологий.

"Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения", — заключил президент.