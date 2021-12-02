Переговоры Лаврова и Блинкена длились 40 минут

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она продолжалась около 40 минут. Переговоры проходили на полях министерского заседания ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

После вступительного слова главы дипведомств собирались продолжить переговоры в закрытом для прессы формате. Однако журналисты из РФ и США успели выкрикнуть ряд вопросов, один из которых касался возможности Штатов дать России правовые гарантии безопасности. На что глава российского МИД со смехом ответил: "Не кричите на нас!"