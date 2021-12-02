Переговоры Лаврова и Блинкена длились 40 минут
После вступительного слова дипломаты продолжили общение в закрытом для прессы формате.
Фото © Telegram / МИД России
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она продолжалась около 40 минут. Переговоры проходили на полях министерского заседания ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
После вступительного слова главы дипведомств собирались продолжить переговоры в закрытом для прессы формате. Однако журналисты из РФ и США успели выкрикнуть ряд вопросов, один из которых касался возможности Штатов дать России правовые гарантии безопасности. На что глава российского МИД со смехом ответил: "Не кричите на нас!"
Напомним, что встреча глав дипведомств проходила на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Как писал Лайф, Блинкен пригрозил санкциями против России в случае "вторжения" на Украину. Он уточнил, что о деталях возможных ограничений Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву.
Ранее Лавров заявил о скором появлении в Европе американских ракет средней дальности. А также он предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО и указал на приближение к российским границам военной инфраструктуры альянса.
Комментариев: 0