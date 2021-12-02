НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Переговоры Лаврова и Блинкена длились 40 минут

После вступительного слова дипломаты продолжили общение в закрытом для прессы формате.

2 декабря, 13:10
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MID_Russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Telegram / МИД России

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она продолжалась около 40 минут. Переговоры проходили на полях министерского заседания ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

После вступительного слова главы дипведомств собирались продолжить переговоры в закрытом для прессы формате. Однако журналисты из РФ и США успели выкрикнуть ряд вопросов, один из которых касался возможности Штатов дать России правовые гарантии безопасности. На что глава российского МИД со смехом ответил: "Не кричите на нас!"

Напомним, что встреча глав дипведомств проходила на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Как писал Лайф, Блинкен пригрозил санкциями против России в случае "вторжения" на Украину. Он уточнил, что о деталях возможных ограничений Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву.

Лавров уверен, что проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить

Лавров уверен, что проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить

Ранее Лавров заявил о скором появлении в Европе американских ракет средней дальности. А также он предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО и указал на приближение к российским границам военной инфраструктуры альянса.

Лавров: Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией неприемлемо

Лавров: Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией неприемлемо

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1