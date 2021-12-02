МВД России проверяет Netflix на ЛГБТ-пропаганду
О каком именно проекте идёт речь, в пресс-центре ведомства не уточнили.
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МВД России начало проверку в отношении стриминговой платформы Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
"До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными", — приводит текст сообщения ТАСС.
О каком именно проекте идёт речь, не уточняется. Однако ранее уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в ведомство с просьбой проверить сервис на нарушение закона. По её словам, на платформе демонстрировались сериалы ЛГБТ-тематики под маркировкой "16+".
Ранее Лайф рассказывал о приостановке скандального проекта "Игра" из-за треша, который устроил Дорохов с "Камызяками". За недолгое существование шоу успели обвинить в плагиате КВН, а также в пропаганде ЛГБТ.
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