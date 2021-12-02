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МВД России проверяет Netflix на ЛГБТ-пропаганду

О каком именно проекте идёт речь, в пресс-центре ведомства не уточнили.

2 декабря, 13:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

МВД России начало проверку в отношении стриминговой платформы Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными", — приводит текст сообщения ТАСС.

О каком именно проекте идёт речь, не уточняется. Однако ранее уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в ведомство с просьбой проверить сервис на нарушение закона. По её словам, на платформе демонстрировались сериалы ЛГБТ-тематики под маркировкой "16+".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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