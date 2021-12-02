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ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М"

Её стоимость оказалась на 30% ниже, чем компонент для взрослых людей.

2 декабря, 13:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Федеральная антимонопольная служба России согласовала цену на вакцину "Спутник M" для профилактики коронавируса для детей. Она составила 600,48 рубля, а это на 30% ниже цены "Спутника V", сообщает пресс-служба ФАС.

"Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V" и составляет 600,48 рубля", — говорится в сообщении.

Более низкая цена по сравнению со "Спутником V" связана с сокращением производственных расходов из-за более низкой концентрации действующих частиц, отмечается в сообщении ведомства.

Гинцбург рассказал, сколько доз вакцины для подростков "Спутник М" уже произведено

Гинцбург рассказал, сколько доз вакцины для подростков "Спутник М" уже произведено

Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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