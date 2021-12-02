ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М"

Федеральная антимонопольная служба России согласовала цену на вакцину "Спутник M" для профилактики коронавируса для детей. Она составила 600,48 рубля, а это на 30% ниже цены "Спутника V", сообщает пресс-служба ФАС.

Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.