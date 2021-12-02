Кулеба заверил, что Украина не собирается начинать наступление в Донбассе

Украина не планирует проводить наступление в Донбассе, ведь привержена мирному решению конфликта. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта", — цитирует его издание "Европейская правда".