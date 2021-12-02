Кулеба заверил, что Украина не собирается начинать наступление в Донбассе
При этом ранее стало известно, что Киев стянул к зоне конфликта половину личного состава ВСУ.
Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Украина не планирует проводить наступление в Донбассе, ведь привержена мирному решению конфликта. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта", — цитирует его издание "Европейская правда".
Кулеба перед встречей с госсекретарём США Энтони Блинкеном также поблагодарил Штаты за их поддержку Украины, в особенности отметив усилия, направленные "на создание пакета сдерживания".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев. Он отметил, что РФ делает всё возможное, чтобы помочь решить проблему, однако делает это, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским договорённостям. Между тем стало известно, что Киев стянул в Донбасс 125 тысяч военных, что фактически является половиной всего личного состава Вооружённых сил Украины.
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