Экс-солистка "Миража" Гулькина сообщила о скором переводе Хлебниковой в обычную палату

Экс-солистка группы "Мираж" певица Наталья Гулькина рассказала Лайфу, что серьёзно пострадавшую при пожаре в своей квартире исполнительницу Марину Хлебникову в скором времени переведут в обычную палату. По её словам, появившейся информацией о заражении тканей лица артистки она не располагает.

"Честно говоря, пока не в курсе. Я когда созванивалась с её директором (вечером 30 ноября. — Прим. Лайфа), мне ничего такого не говорили. Всё в порядке. Мне кажется, иногда очень преувеличивают", — сказала Гулькина.