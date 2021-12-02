Экс-солистка "Миража" Гулькина сообщила о скором переводе Хлебниковой в обычную палату
Она также назвала преувеличениями появившиеся сообщения о заражении тканей лица артистки, уточнив, что на днях общалась с её директором.
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Экс-солистка группы "Мираж" певица Наталья Гулькина рассказала Лайфу, что серьёзно пострадавшую при пожаре в своей квартире исполнительницу Марину Хлебникову в скором времени переведут в обычную палату. По её словам, появившейся информацией о заражении тканей лица артистки она не располагает.
"Честно говоря, пока не в курсе. Я когда созванивалась с её директором (вечером 30 ноября. — Прим. Лайфа), мне ничего такого не говорили. Всё в порядке. Мне кажется, иногда очень преувеличивают", — сказала Гулькина.
По её информации, в скором времени певицу переведут в обычную палату и тогда её можно будет навестить. Сейчас же к ней пускают только маму, уточнила собеседница.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких.
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