Сбер предупредил россиян о риске лишиться квартиры из-за мошенников
На сегодняшний день неизвестно, что делать с таким типом киберпреступлений, уточнили в финансовой организации.
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Финансовые мошенники научились не только заставлять человека брать кредит, но также и закладывать или продавать своё жильё. Об этом предупредил начальник Управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
"Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они ещё и остаются без квартиры", — сказал он на форуме AntiFraud Russia.
По словам Велигодского, этот вид мошенничества уже превратился в зарождающийся тренд, на который стоит обратить внимание. Однако лично для него подобные действия злоумышленников остаются "непонятной историей". На сегодняшний день, уточнил он, неизвестно, что делать с этим типом киберпреступлений.
Ранее Лайф рассказывал, что в России разрешили без суда блокировать сайты мошенников. Речь идёт о ресурсах различных финансовых пирамид и других аферистов. Закрывать их порталы теперь можно за несколько дней, а не месяцев.
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