Сбер предупредил россиян о риске лишиться квартиры из-за мошенников

Финансовые мошенники научились не только заставлять человека брать кредит, но также и закладывать или продавать своё жильё. Об этом предупредил начальник Управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

"Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они ещё и остаются без квартиры", — сказал он на форуме AntiFraud Russia.

По словам Велигодского, этот вид мошенничества уже превратился в зарождающийся тренд, на который стоит обратить внимание. Однако лично для него подобные действия злоумышленников остаются "непонятной историей". На сегодняшний день, уточнил он, неизвестно, что делать с этим типом киберпреступлений.