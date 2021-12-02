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Новый канцлер Германии будет избран 8 декабря

Ожидается, что Ангелу Меркель на этом посту сменит социал-демократ Олаф Шольц.

2 декабря, 14:01
<p>Фото © Сайт Бундестага</p>

Фото © Сайт Бундестага

Бундестаг изберёт нового канцлера Германии на заседании 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Журналистам разослали приглашение, раскрыв тему заседания. Ожидается, что Ангелу Меркель на этом посту сменит социал-демократ Олаф Шольц.

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Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжают исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября. После них Шольц объявил о формировании правящей коалиции ФРГ. В неё вошли Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия (СвДП).

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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