Новый канцлер Германии будет избран 8 декабря
Ожидается, что Ангелу Меркель на этом посту сменит социал-демократ Олаф Шольц.
Фото © Сайт Бундестага
Бундестаг изберёт нового канцлера Германии на заседании 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Журналистам разослали приглашение, раскрыв тему заседания. Ожидается, что Ангелу Меркель на этом посту сменит социал-демократ Олаф Шольц.
Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжают исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября. После них Шольц объявил о формировании правящей коалиции ФРГ. В неё вошли Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия (СвДП).
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