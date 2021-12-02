Украина продлила действие пошлин на российские товары
Кабмин Незалежной ввёл пошлины на большинство продукции из РФ в 2015 году.
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Правительство Украины продлило на год действие спецпошлин на российские товары — до 31 декабря 2022 года.
"В пункте 1 цифры и слова "до 31 декабря 2021 года" заменить словами и цифрами "до 31 декабря 2022 года", — говорится в постановлении.
Киев ввёл пошлины на большинство российских товаров в 2015 году. Тарифы были установлены на уровне максимальных, которые разрешены ВТО. При этом с 2020 года Украина также дополнительно ввела 65-процентную пошлину на импорт российского угля, дизельного топлива и сжиженного газа.
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