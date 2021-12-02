Украина продлила действие пошлин на российские товары

Правительство Украины продлило на год действие спецпошлин на российские товары — до 31 декабря 2022 года.

"В пункте 1 цифры и слова "до 31 декабря 2021 года" заменить словами и цифрами "до 31 декабря 2022 года", — говорится в постановлении.