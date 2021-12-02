НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова предупредила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для РФ

Дипломат также обратила внимание на то, что военный блок расширяет инфраструктуру и проводит масштабные учения у российских рубежей.

2 декабря, 14:13
<p>Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10226816349344488&set=pb.1523648416.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Вступление Украины в Североатлантический альянс будет "красной линией" для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.

"Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — "красная линия", — приводится комментарий Захаровой на сайте ведомства.

Она также обратила внимание на звучавшие в ходе заседания обвинения в адрес России — "якобы мы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооружённых сил на своей же территории". Дипломат призвала посмотреть на вещи реально. Она напомнила, что именно НАТО расширяет военную инфраструктуру и проводит масштабные учения у российских рубежей.

Лавров: Россия будет настаивать, чтобы НАТО не расширялось на Восток

Лавров: Россия будет настаивать, чтобы НАТО не расширялось на Восток

Ранее президент России Владимир Путин призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Глава государства назвал первоочередной задачей российской дипломатии переговоры о действиях Североатлантического альянса.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1