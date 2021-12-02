Захарова предупредила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для РФ

Вступление Украины в Североатлантический альянс будет "красной линией" для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.

"Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — "красная линия", — приводится комментарий Захаровой на сайте ведомства.

Она также обратила внимание на звучавшие в ходе заседания обвинения в адрес России — "якобы мы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооружённых сил на своей же территории". Дипломат призвала посмотреть на вещи реально. Она напомнила, что именно НАТО расширяет военную инфраструктуру и проводит масштабные учения у российских рубежей.