Волонтёры на форуме "Мы вместе" подписали трогательные открытки для пожилых людей

Волонтёры на международном форуме гражданского участия "Мы вместе", который продлится с 2 по 5 декабря в московском Центральном выставочном зале "Манеж", подписали и отправили открытки с добрыми пожеланиями маломобильным гражданам и пожилым людям.

Участникам мероприятия предлагалось написать доброе пожелание и тут же опустить его в почтовый ящик. Добровольцы и гости форума положительно отнеслись к возможности порадовать пожилых соотечественников.

Напомним, что форум объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители смогут увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Будет запущена акция "Ёлка желаний" и марафон от Российского общества "Знание", поучаствовать в которых получится прямо на площадке.