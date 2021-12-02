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Волонтёры на форуме "Мы вместе" подписали трогательные открытки для пожилых людей

Участникам мероприятия предлагалось написать доброе пожелание и тут же опустить его в почтовый ящик.

2 декабря, 14:21

Кадр из видео © LIFE

Волонтёры на форуме #МыВместе подписали трогательные открытки для пожилых людей. Видео © LIFE

Волонтёры на международном форуме гражданского участия "Мы вместе", который продлится с 2 по 5 декабря в московском Центральном выставочном зале "Манеж", подписали и отправили открытки с добрыми пожеланиями маломобильным гражданам и пожилым людям.

Участникам мероприятия предлагалось написать доброе пожелание и тут же опустить его в почтовый ящик. Добровольцы и гости форума положительно отнеслись к возможности порадовать пожилых соотечественников.

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Мурманский губернатор Чибис заявил на форуме "Мы вместе", что волонтёром быть модно

Напомним, что форум объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители смогут увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Будет запущена акция "Ёлка желаний" и марафон от Российского общества "Знание", поучаствовать в которых получится прямо на площадке.

Депутат Метелев рассказал об основных целях "Добро.Центров"

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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