Страны ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти в январе

Все страны ОПЕК+ согласились с планами увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в январе 2022 года. Об этом сказано в коммюнике, опубликованном после переговоров участников.

Также на заседании было решено продлить план компенсации перепроизводства нефти до июня следующего года. Однако министры продолжают мониторить ситуацию на рынке из-за влияния пандемии и нового омикрон-штамма ковида и могут скорректировать ситуацию, если возникнет необходимость.

Таким образом, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу топлива на 109 тысяч баррелей в сутки каждая — до 10,122 миллиона баррелей в сутки. Следующая встреча стран – участниц ОПЕК+ намечена на 4 января.