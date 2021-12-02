Страны ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти в январе
При этом отмечается, что ситуация может быть скорректирована из-за влияния пандемии и нового омикрон-штамма ковида.
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Все страны ОПЕК+ согласились с планами увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в январе 2022 года. Об этом сказано в коммюнике, опубликованном после переговоров участников.
Также на заседании было решено продлить план компенсации перепроизводства нефти до июня следующего года. Однако министры продолжают мониторить ситуацию на рынке из-за влияния пандемии и нового омикрон-штамма ковида и могут скорректировать ситуацию, если возникнет необходимость.
Таким образом, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу топлива на 109 тысяч баррелей в сутки каждая — до 10,122 миллиона баррелей в сутки. Следующая встреча стран – участниц ОПЕК+ намечена на 4 января.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак порассуждал о влиянии омикрон-штамма на рынок нефти. Он уточнил, что Россия пока не видит необходимости в срочных мерах по энергоносителям из-за данной мутации.
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