Стоимость нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с августа
После резкого падения стоимости топлива начался рост, который немного выправил ситуацию.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа, свидетельствуют данные биржи.
В ходе сегодняшнего дня стоимость февральского фьючерса топлива начала опускаться с 69 долларов при открытии и к 17:03 мск достигла отметки 65,8 доллара за баррель, чего не происходило с лета. После этого вновь начался рост, к 18:42 мск Brent торгуется за 68,88 доллара за баррель. Январские фьючерсы марки WTI также дешевели и к 17:41 составляли 64,86 доллара за баррель (-1,08%), спустя час ситуация улучшилась, сейчас цена составляет 65,63 доллара.
Ранее Лайф сообщал, что в США решили высвободить из резервов 50 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо. Вашингтон ожидает таких же шагов от Лондона, Индии, Китая, Японии и Южной Кореи. Однако в Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) увидели от такого риски переизбытка нефти.
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