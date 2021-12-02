Стоимость нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с августа

В ходе сегодняшнего дня стоимость февральского фьючерса топлива начала опускаться с 69 долларов при открытии и к 17:03 мск достигла отметки 65,8 доллара за баррель, чего не происходило с лета. После этого вновь начался рост, к 18:42 мск Brent торгуется за 68,88 доллара за баррель. Январские фьючерсы марки WTI также дешевели и к 17:41 составляли 64,86 доллара за баррель (-1,08%), спустя час ситуация улучшилась, сейчас цена составляет 65,63 доллара.