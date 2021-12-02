Суд в Киеве приговорил к 12 годам соучастника убийства экс-депутата Вороненкова
А вот второй подсудимый, следивший за парламентарием накануне трагедии, был оправдан.
Ярослав Тарасенко (слева) и Александр Лось. Фото © "Граты" / Стас Юрченко
Шевченковский районный суд Киева признал виновным одного из бывших лидеров "Правого сектора"* Ярослава Тарасенко в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и отправил его в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщает издание "Граты".
По версии следствия, Тарасенко был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске.
А вот другого подсудимого, харьковчанина Александра Лося, по мнению прокуратуры, следившего за парламентарием накануне убийства, суд оправдал, решив, что его вина не доказана.
Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Его супруга, оперная певица Мария Максакова, подозревала в преступлении своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, но в апреле 2019 года резко изменила показания. В октябре 2019-го суд Киева снял с Тюрина обвинения.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0