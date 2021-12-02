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Суд в Киеве приговорил к 12 годам соучастника убийства экс-депутата Вороненкова

А вот второй подсудимый, следивший за парламентарием накануне трагедии, был оправдан.

2 декабря, 15:39
<p>Ярослав Тарасенко (слева) и Александр Лось.<em style="font-style: italic;"> </em>Фото © "Граты" / Стас Юрченко</p>

Ярослав Тарасенко (слева) и Александр Лось. Фото © "Граты" / Стас Юрченко

Шевченковский районный суд Киева признал виновным одного из бывших лидеров "Правого сектора"* Ярослава Тарасенко в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и отправил его в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщает издание "Граты".

По версии следствия, Тарасенко был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске.

А вот другого подсудимого, харьковчанина Александра Лося, по мнению прокуратуры, следившего за парламентарием накануне убийства, суд оправдал, решив, что его вина не доказана.

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Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Его супруга, оперная певица Мария Максакова, подозревала в преступлении своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, но в апреле 2019 года резко изменила показания. В октябре 2019-го суд Киева снял с Тюрина обвинения.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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