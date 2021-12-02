Суд в Киеве приговорил к 12 годам соучастника убийства экс-депутата Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева признал виновным одного из бывших лидеров "Правого сектора"* Ярослава Тарасенко в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и отправил его в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщает издание "Граты".

По версии следствия, Тарасенко был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске.

А вот другого подсудимого, харьковчанина Александра Лося, по мнению прокуратуры, следившего за парламентарием накануне убийства, суд оправдал, решив, что его вина не доказана.