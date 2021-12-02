Треть российских врачей пожаловалась на агрессивных пациентов

Российские врачи признались, что испытывают стресс на работе из-за усталости, перегрузок, а также из-за поведения пациентов. Это показал опрос, проведённый сервисом "Актион медицина", результаты которого публикует "Газета.ru". В опросе приняли участие 453 медицинских работника разных должностей.

Так, 45,5% медиков уверены, что перегружены работой. 17,3% считают, что им занижают класс вредности работ по СОУТ (специальная оценка условий труда). У 5% опрошенных не получается выходить в отпуск по графику. Лишь четверть респондентов (25,7%) довольны условиями труда.

При этом только 18% врачей и работников больниц довольны размером зарплаты, а почти половина опрошенных (48,38%) посчитали уровень доходов недостаточным. Примерно 23% признались, что не получают доплаты за переработки.

34,94% работников боятся за своё здоровье из-за стресса на работе. Чуть более 17% полагают, что никак не защищены от инфекций. Около 10% респондентов осторожничают при выполнении своих обязанностей, потому что боятся привлечения к уголовной ответственности. Только 15,2% сообщили, что их всё устраивает.

У российских врачей опрос выявил страхи из-за агрессивных пациентов — с ними сталкивались 32,81% опрошенных. Треть респондентов (33,12%) считают, что закон их недостаточно защищает от действий клиентов. Впрочем, 27,47% опрошенных сообщили, что с таким неподобающим поведением людей, обращающихся за медпомощью, не сталкивались никогда.