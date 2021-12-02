Путин раскритиковал главу Минтруда за доклад о зарплатах шахтёров

Путин потребовал от министра доложить по поводу системы оплаты труда в этой сфере, отметив, что это "один из ключевых вопросов", и попросил прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависят от выработки. В итоге глава государства с укором отметил: "Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён вашим ответом".