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Путин раскритиковал главу Минтруда за доклад о зарплатах шахтёров

Глава государства в ходе совещания отметил, что анализ, который предоставил ему министр, недостаточно глубок.

2 декабря, 15:23
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда горняков в Кемеровской области. Отчитывался чиновник в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Путин потребовал от министра доложить по поводу системы оплаты труда в этой сфере, отметив, что это "один из ключевых вопросов", и попросил прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависят от выработки. В итоге глава государства с укором отметил: "Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён вашим ответом".

"Теперь все сидим и головы опустили": Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие нарушений на шахте

"Теперь все сидим и головы опустили": Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие нарушений на шахте

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

После трагедии на "Листвяжной" проверки пройдут на шахтах 10 угольных регионов России

После трагедии на "Листвяжной" проверки пройдут на шахтах 10 угольных регионов России

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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