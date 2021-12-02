Путин раскритиковал главу Минтруда за доклад о зарплатах шахтёров
Глава государства в ходе совещания отметил, что анализ, который предоставил ему министр, недостаточно глубок.
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Президент России Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда горняков в Кемеровской области. Отчитывался чиновник в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Путин потребовал от министра доложить по поводу системы оплаты труда в этой сфере, отметив, что это "один из ключевых вопросов", и попросил прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависят от выработки. В итоге глава государства с укором отметил: "Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён вашим ответом".
"Теперь все сидим и головы опустили": Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие нарушений на шахте
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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