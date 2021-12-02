После трагедии на "Листвяжной" проверки пройдут на шахтах 10 угольных регионов России

После трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" Генпрокуратура проведёт проверки во всех угледобывающих регионах России. Об этом на совещании, посвящённом ЧП в Кемеровской области, рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, проверки коснутся шахт в Коми, Туве, Якутии, Чукотском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях, а также в Самарской, Сахалинской, Ростовской и Челябинской областях.

Что касается шахты "Листвяжная", в которой случилась трагедия, то там, по словам Краснова, проблем не было исключительно на бумаге. На деле же всё оказалось совсем иначе: были неисправны источники питания, датчики измерения метана, имели место случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля, а сотрудники нередко допускались в шахту без средств индивидуальной защиты.