После трагедии на "Листвяжной" проверки пройдут на шахтах 10 угольных регионов России
Что касается кемеровского предприятия, то там ранее было обнаружено свыше 600 нарушений.
Фото © ТАСС / МЧС России
После трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" Генпрокуратура проведёт проверки во всех угледобывающих регионах России. Об этом на совещании, посвящённом ЧП в Кемеровской области, рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.
По его словам, проверки коснутся шахт в Коми, Туве, Якутии, Чукотском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях, а также в Самарской, Сахалинской, Ростовской и Челябинской областях.
Что касается шахты "Листвяжная", в которой случилась трагедия, то там, по словам Краснова, проблем не было исключительно на бумаге. На деле же всё оказалось совсем иначе: были неисправны источники питания, датчики измерения метана, имели место случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля, а сотрудники нередко допускались в шахту без средств индивидуальной защиты.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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