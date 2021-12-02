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После трагедии на "Листвяжной" проверки пройдут на шахтах 10 угольных регионов России

Что касается кемеровского предприятия, то там ранее было обнаружено свыше 600 нарушений.

2 декабря, 14:53
<p>Фото © ТАСС / МЧС России</p>

Фото © ТАСС / МЧС России

После трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" Генпрокуратура проведёт проверки во всех угледобывающих регионах России. Об этом на совещании, посвящённом ЧП в Кемеровской области, рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, проверки коснутся шахт в Коми, Туве, Якутии, Чукотском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях, а также в Самарской, Сахалинской, Ростовской и Челябинской областях.

Что касается шахты "Листвяжная", в которой случилась трагедия, то там, по словам Краснова, проблем не было исключительно на бумаге. На деле же всё оказалось совсем иначе: были неисправны источники питания, датчики измерения метана, имели место случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля, а сотрудники нередко допускались в шахту без средств индивидуальной защиты.

Свыше 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса

Свыше 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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