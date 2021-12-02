Генпрокурор Краснов: Гладко на шахте "Листвяжная" всё было только на бумаге

Проблем на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не было исключительно на бумаге, а на деле оказалось, что они есть. В частности, руководство скрывало показания индивидуальных приборов контроля, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании по угольной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Можно утверждать, что гладко на шахте "Листвяжная" было всё только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, имели случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля", — уточнил Краснов.

Однако ответственные должностные лица предприятия не приостановили ведения работ, несмотря на выявленные нарушения, заметил генпрокурор. Он добавил, что помимо уголовных дел прокуроры хотят привлечь руководство шахты к административной ответственности и дисквалификации, уточнив, что всего таких дел 25 и надзорное ведомство добьётся справедливого решения.