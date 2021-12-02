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Генпрокурор Краснов: Гладко на шахте "Листвяжная" всё было только на бумаге

Однако ответственные должностные лица предприятия не приостановили ведения работ, несмотря на выявленные нарушения, заметил он.

2 декабря, 14:35
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Проблем на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не было исключительно на бумаге, а на деле оказалось, что они есть. В частности, руководство скрывало показания индивидуальных приборов контроля, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании по угольной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Можно утверждать, что гладко на шахте "Листвяжная" было всё только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, имели случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля", — уточнил Краснов.

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Однако ответственные должностные лица предприятия не приостановили ведения работ, несмотря на выявленные нарушения, заметил генпрокурор. Он добавил, что помимо уголовных дел прокуроры хотят привлечь руководство шахты к административной ответственности и дисквалификации, уточнив, что всего таких дел 25 и надзорное ведомство добьётся справедливого решения.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Фигурантами дела о взрыве являются пять человек, все они арестованы. Это главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, замдиректора Андрей Молоствов и начальник участка шахты Сергей Герасименка.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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