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Лукашенко рассказал о "море безымянных могил" мигрантов в польских лесах

По словам главы республики, тела находят и хоронят неравнодушные поляки.

2 декабря, 14:29
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

На границе Польши и Белоруссии (в лесах со стороны европейского государства) находится множество безымянных могил беженцев, которые пытались попасть в Европу, однако польские власти скрывают этот факт. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти", — сказал Лукашенко.

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По его словам, Польша ввела чрезвычайное положение и поэтому никого из посторонних к приграничной зоне не пускает. В результате журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны. Белорусский лидер говорит, что люди умирают в польских лесах, "там валяются трупы", а отыскивают погибших и хоронят неравнодушные поляки.

Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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