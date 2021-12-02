Лукашенко рассказал о "море безымянных могил" мигрантов в польских лесах
По словам главы республики, тела находят и хоронят неравнодушные поляки.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
На границе Польши и Белоруссии (в лесах со стороны европейского государства) находится множество безымянных могил беженцев, которые пытались попасть в Европу, однако польские власти скрывают этот факт. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти", — сказал Лукашенко.
По его словам, Польша ввела чрезвычайное положение и поэтому никого из посторонних к приграничной зоне не пускает. В результате журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны. Белорусский лидер говорит, что люди умирают в польских лесах, "там валяются трупы", а отыскивают погибших и хоронят неравнодушные поляки.
Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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