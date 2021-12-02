Лукашенко рассказал о "море безымянных могил" мигрантов в польских лесах

На границе Польши и Белоруссии (в лесах со стороны европейского государства) находится множество безымянных могил беженцев, которые пытались попасть в Европу, однако польские власти скрывают этот факт. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти", — сказал Лукашенко.