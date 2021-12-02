Тела ещё трёх погибших шахтёров подняли на поверхность из "Листвяжной"
Есть предварительные данные о личностях двух горняков, но третий из них пока не опознан.
Фото © ТАСС / МЧС России
В ходе возобновившихся поисковых работ на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области сотрудники военизированной горноспасательной части извлекли на поверхность тела ещё трёх погибших. Об этом заявил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.
"Отделения ВГСЧ продолжают подъём ранее обнаруженных тел шахтёров. Поднято ещё три тела: Капленко А.Г. [предварительные данные по номеру головного светильника]; Ковалёв О.Ф. [предварительные данные по номеру головного светильника]; в настоящий момент тело не опознано [без опознавательных знаков]", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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