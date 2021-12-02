Совет ЕС утвердил новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

"Совет ЕС утвердил пятый пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза. Санкции вступят в силу с момента публикации в "Официальном журнале ЕС" в четверг", — говорится в заявлении.