Совет ЕС утвердил новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Новые ограничения против физических и юридических лиц вступят в силу с момента публикации в "Официальном журнале ЕС".
Фото © Thierry Monasse/Getty Images
Совет Евросоюза утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
"Совет ЕС утвердил пятый пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза. Санкции вступят в силу с момента публикации в "Официальном журнале ЕС" в четверг", — говорится в заявлении.
По данным замглавы МИД Польши Марчина Пшидача, в новый пакет санкций попадут 11 юридических лиц и 17 человек, причастных к перевозке мигрантов, а также "ответственных за нарушения прав человека".
Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска "Брузги" началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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