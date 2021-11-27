Замдиректора шахты "Листвяжная" Молостов арестован на два месяца

Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 25 января первому замдиректора кузбасской шахты "Листвяжная" Андрею Молоствову. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

Он, как и директор шахты, обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.