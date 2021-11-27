Замдиректора шахты "Листвяжная" Молостов арестован на два месяца
Всего подозреваемых пятеро. Трём из них вменяется нарушение требований промышленной безопасности, двум — халатность.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 25 января первому замдиректора кузбасской шахты "Листвяжная" Андрею Молоствову. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.
Он, как и директор шахты, обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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