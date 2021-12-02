Путин озвучил выводы из доклада СК о причинах аварии на "Листвяжной"
Он также указал на сокрытие фактов чрезмерной загазованности метаном и фальсификации показаний датчиков токсичных газов.
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Причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства предприятия. Об этом на совещании по трагедии сообщил президент России Владимир Путин со ссылкой на доклад Следственного комитета.
"Не буду всё зачитывать, но ключевые вещи зачитаю: причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля, проводимых при повышенной загазованности метана", — сказал глава государства.
Путин уточнил, что сотрудники Ростехнадзора не проводили проверки на шахте, а руководство систематически применяло меры о сокрытии фактов чрезмерной загазованности метаном и фальсифицировало результаты работы датчиков токсичных газов.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Фигурантами дела о взрыве являются пять человек, все они арестованы. Это главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, замдиректора Андрей Молоствов и начальник участка шахты Сергей Герасименка.
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