Путин озвучил выводы из доклада СК о причинах аварии на "Листвяжной"

Причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства предприятия. Об этом на совещании по трагедии сообщил президент России Владимир Путин со ссылкой на доклад Следственного комитета.

"Не буду всё зачитывать, но ключевые вещи зачитаю: причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля, проводимых при повышенной загазованности метана", — сказал глава государства.

Путин уточнил, что сотрудники Ростехнадзора не проводили проверки на шахте, а руководство систематически применяло меры о сокрытии фактов чрезмерной загазованности метаном и фальсифицировало результаты работы датчиков токсичных газов.