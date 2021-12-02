В отношении руководства "Листвяжной" возбуждено 25 административных дел
По словам генпрокурора РФ, ведомство намерено добиться по ним справедливого решения.
Фото © ТАСС / МЧС России
Прокуроры возбудили 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате трагедии погиб 51 человек. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Помимо возбуждённых уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел", — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Он уточнил, что Генпрокуратура намерена добиться справедливого решения по этим делам.
Ранее Игорь Краснов заявил, что проблем на "Листвяжной" не было исключительно на бумаге. В действительности там оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения шахтёров в горных выработках, скрывались показания индивидуальных приборов контроля.
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