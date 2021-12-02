В отношении руководства "Листвяжной" возбуждено 25 административных дел

Прокуроры возбудили 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате трагедии погиб 51 человек. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Помимо возбуждённых уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел", — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Он уточнил, что Генпрокуратура намерена добиться справедливого решения по этим делам.