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В отношении руководства "Листвяжной" возбуждено 25 административных дел

По словам генпрокурора РФ, ведомство намерено добиться по ним справедливого решения.

2 декабря, 14:41
<p>Фото © ТАСС / МЧС России</p>

Фото © ТАСС / МЧС России

Прокуроры возбудили 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате трагедии погиб 51 человек. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Помимо возбуждённых уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел", — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Он уточнил, что Генпрокуратура намерена добиться справедливого решения по этим делам.

Тела ещё трёх погибших шахтёров подняли на поверхность из "Листвяжной"

Тела ещё трёх погибших шахтёров подняли на поверхность из "Листвяжной"

Ранее Игорь Краснов заявил, что проблем на "Листвяжной" не было исключительно на бумаге. В действительности там оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения шахтёров в горных выработках, скрывались показания индивидуальных приборов контроля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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