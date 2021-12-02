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Нуланд поведала о желании многих россиян стать украинцами

По её мнению, граждане РФ хотели бы видеть у себя события, происходящие в Незалежной, однако она не уточнила, какие именно.

2 декабря, 15:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UnderSecStateP/status/1433074412245463041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Under Secretary Victoria Nuland</a></p>

Фото © Twitter / Under Secretary Victoria Nuland

Многие россияне хотели бы оказаться на месте граждан Украины. Такое заявление сделала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", — сказала она на Киевском форуме безопасности.

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Нуланд также добавила, что многие жители РФ хотели бы видеть у себя события, происходящие в Незалежной, однако не уточнила, какие именно.

Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны Украины Алексей Резников пообщался с Нуланд о "противодействии" России. Отдельно стороны обсудили практические аспекты развития стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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