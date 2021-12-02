Нуланд поведала о желании многих россиян стать украинцами
По её мнению, граждане РФ хотели бы видеть у себя события, происходящие в Незалежной, однако она не уточнила, какие именно.
Фото © Twitter / Under Secretary Victoria Nuland
Многие россияне хотели бы оказаться на месте граждан Украины. Такое заявление сделала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", — сказала она на Киевском форуме безопасности.
Нуланд также добавила, что многие жители РФ хотели бы видеть у себя события, происходящие в Незалежной, однако не уточнила, какие именно.
Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны Украины Алексей Резников пообщался с Нуланд о "противодействии" России. Отдельно стороны обсудили практические аспекты развития стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном.
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