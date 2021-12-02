Нуланд поведала о желании многих россиян стать украинцами

Многие россияне хотели бы оказаться на месте граждан Украины. Такое заявление сделала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", — сказала она на Киевском форуме безопасности.

Нуланд также добавила, что многие жители РФ хотели бы видеть у себя события, происходящие в Незалежной, однако не уточнила, какие именно.