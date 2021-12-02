Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение
По версии следствия, в результате махинаций её сожителю Артуру Стеценко выплатили девять миллионов рублей бюджетных средств.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Экс-замминистра просвещения РФ и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой предъявлено новое обвинение по статье о мошенничестве. Ущерб по данному эпизоду уголовного дела составил более девяти миллионов рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.
По версии правоохранителей, в 2017 году Ракова, будучи гендиректором ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", сговорилась с и.о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками из руководителей и сотрудников организации и своим сожителем Артуром Стеценко. Они заключили поддельные трудовые договоры. По документам Стеценко занимал должность заместителя руководителя одной из дирекций и получал зарплату с июля 2017-го по ноябрь 2018 года, хотя в действительности не работал.
"Неосведомлённые о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более девяти миллионов рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко. Таким образом, ежемесячный незаконный доход фигуранта составлял до 300 тысяч рублей", — сообщили в МВД.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям. Тогда же был арестован сожитель Раковой.
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