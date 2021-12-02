Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение

Экс-замминистра просвещения РФ и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой предъявлено новое обвинение по статье о мошенничестве. Ущерб по данному эпизоду уголовного дела составил более девяти миллионов рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

По версии правоохранителей, в 2017 году Ракова, будучи гендиректором ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", сговорилась с и.о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками из руководителей и сотрудников организации и своим сожителем Артуром Стеценко. Они заключили поддельные трудовые договоры. По документам Стеценко занимал должность заместителя руководителя одной из дирекций и получал зарплату с июля 2017-го по ноябрь 2018 года, хотя в действительности не работал.