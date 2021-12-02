Лавров предупредил США о серьёзных последствиях втягивания Украины в геополитические игры
Глава МИД пояснил, что Москве придётся заняться "выправлением военно-стратегического баланса".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва примет ответные меры, если при развёртывании сил НАТО будут проигнорированы интересы РФ и Украину втянут в геополитические игры. Об этом говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
"Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развёртывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьёзные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", — говорится в пресс-релизе.
При этом Лавров подчеркнул, что альтернативой этому могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование.
Ранее президент России Владимир Путин призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Глава государства назвал первоочередной задачей российской дипломатии переговоры о действиях Североатлантического альянса.
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