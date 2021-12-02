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Лавров предупредил США о серьёзных последствиях втягивания Украины в геополитические игры

Глава МИД пояснил, что Москве придётся заняться "выправлением военно-стратегического баланса".

2 декабря, 14:58
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва примет ответные меры, если при развёртывании сил НАТО будут проигнорированы интересы РФ и Украину втянут в геополитические игры. Об этом говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

"Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развёртывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьёзные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", — говорится в пресс-релизе.

При этом Лавров подчеркнул, что альтернативой этому могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование.

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Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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