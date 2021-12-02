Терапевт Сапего рассказал, защитит ли рыбий жир в сезон простуд

В советское время бытовало мнение, что рыбий жир помогает укрепить иммунитет и бороться с простудой. Стоит ли этому верить, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

"Это жир из рыб, которые живут в холодных морях. Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы. Эту рыбу хитрым способом обрабатывают, растворяют и выделяют получившийся жир. В таком жире много ненасыщенных жирных кислот", — пояснил эксперт.

А вот надеяться на чудодейственные свойства добавки точно не стоит, отметил Сапего. Поэтому нет смысла пытаться с помощью неё заметно укрепить иммунитет. Впрочем, это не отменяет положительное влияние на организм рыбьего жира.

"Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свёртываемость крови. Также омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием", — объяснил врач.

Альтернативными источниками омега-3 эксперт назвал льняное и горчичное масло, грецкие орехи, фасоль и шпинат. Также сегодня в аптеках можно найти биологически активные добавки к пище, содержащие жирные кислоты. Однако с БАДами нужно быть осторожными, предупредил Сапего. Содержание в них токсинов может оказаться чрезмерным, и весь положительный эффект от такой добавки сойдёт на нет. Поэтому эксперт посоветовал не превышать дозировки, а также ориентироваться на правило, что организму в день достаточно четырёх граммов омеги-3.