"Теперь все сидим и головы опустили": Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие нарушений на шахте
Российский лидер задался вопросом, ради чего это делалось — чтобы побольше добыть и на экспорт отправить?
Кадр из видео © LIFE
Путин резко отреагировал на доклад о нарушениях на шахте "Листвяжная". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин раскритиковал действия руководства шахты "Листвяжная" в Кузбассе, скрывавшего факты загазованности, а также фальсифицировавшего данные датчиков, что в итоге привело к трагедии, результатом которой стала гибель 51 человека. Глава государства резко высказался после докладов Геннадия Алексеева и Михаила Федяева — гендиректора и председателя совета директоров АО "Холдинговая компания "СДС-уголь", которой принадлежит "Листвяжная".
"Огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет, но всё-таки вот эти заявления... что принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности, фальсифицировались эти данные. Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим — и все головы опустили", — сказал глава государства.
Путин заметил, что в этой истории подробно будут разбираться Следственный комитет и прокуратура.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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