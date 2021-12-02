Президент России Владимир Путин раскритиковал действия руководства шахты "Листвяжная" в Кузбассе, скрывавшего факты загазованности, а также фальсифицировавшего данные датчиков, что в итоге привело к трагедии, результатом которой стала гибель 51 человека. Глава государства резко высказался после докладов Геннадия Алексеева и Михаила Федяева — гендиректора и председателя совета директоров АО "Холдинговая компания "СДС-уголь", которой принадлежит "Листвяжная".

"Огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет, но всё-таки вот эти заявления... что принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности, фальсифицировались эти данные. Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим — и все головы опустили", — сказал глава государства.