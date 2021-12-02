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Председатель Российского Красного Креста назвал главные проекты форума "Мы вместе"

Гость шоу "Дайте сказать!" вспомнил одного из участников акции — добродушного пекаря-предпринимателя, который каждый день раздавал нуждающимся 30 буханок хлеба бесплатно.

2 декабря, 15:35

Кадр из видео © LIFE

Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал о проектах, участвующих в премии. Видео © LIFE

Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" о проектах, проводимых в рамках международного форума "Мы вместе", и о самоотверженных волонтёрах.

По словам Савчука, международный форум имеет два трека. Первый проект — национальный, он проводится в рамках нашей страны для российских некоммерческих организаций, волонтёров средств массовой информации и бизнеса, и второй — международный трек для неравнодушных людей и организаций со всего мира, которые внесли свой вклад, в частности, в борьбу с пандемией. Например, в Израиле благодаря проекту организации осуществлялись 90% тестов на коронавирус. Кроме того, эксперт отметил высокий интерес к конкурсу, поступило 25 тысяч заявок, и огромное количество людей, представленных в них, которые достойны приза. Главная номинация — "Волонтёр года".

"Они получают грант до двух с половиной миллионов рублей на реализацию своего проекта. Это и информационная поддержка от партнёров проекта. Курация и сопровождение проекта в течение всего года, а это хороший трамплин, на котором проект может взлететь очень-очень высоко", — рассказал соорганизатор акции "Мы вместе" Павел Савчук.

Волонтёры на форуме "Мы вместе" подписали трогательные открытки для пожилых людей

Волонтёры на форуме "Мы вместе" подписали трогательные открытки для пожилых людей

Эксперт рассказал, что ни в одной стране мира не консолидировали свои усилия и не создавали систему взаимопомощи и добрых дел, которую создали в России, организовав форум "Мы вместе".

"В Италии, например, войска Национальной гвардии активно участвовали в обеспечении населения продуктами и в доставке лекарств. У нас эту функцию на себя взяли волонтёры, мне кажется, это такой тест на зрелость гражданского общества", — считает председатель Российского Красного Креста.

Савчук рассказал, что в форуме приняло участие более двух тысяч коммерческих компаний, которые помогли товаром или деньгами, восемь тысяч компаний и различных организаций индивидуальных предпринимателей. А ещё он вспомнил проект добродушного пекаря-бизнесмена.

"У нас в Ямало-Ненецком автономном округе, в одном из небольших городов был индивидуальный предприниматель, он пёк хлеб. И вот в рамках вклада в акцию "Мы вместе" он каждый день 30 буханок хлеба раздавал просто так, бесплатно, тем, кому они были нужны. Участники акции — это люди, которые, несмотря на очень серьёзные угрозы, которые у нас были, находили в себе силы не только поддерживать себя, свою семью и близких, но и поддержать незнакомых тебе людей. И вот это очень вдохновляет, это даёт нам силу двигаться дальше", — заключил Павел Савчук.

Ранее Лайф писал, что мурманский губернатор Чибис заявил на форуме "Мы вместе", что волонтёром быть модно.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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