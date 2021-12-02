Председатель Российского Красного Креста назвал главные проекты форума "Мы вместе"

Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал о проектах, участвующих в премии. Видео © LIFE

Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" о проектах, проводимых в рамках международного форума "Мы вместе", и о самоотверженных волонтёрах.

По словам Савчука, международный форум имеет два трека. Первый проект — национальный, он проводится в рамках нашей страны для российских некоммерческих организаций, волонтёров средств массовой информации и бизнеса, и второй — международный трек для неравнодушных людей и организаций со всего мира, которые внесли свой вклад, в частности, в борьбу с пандемией. Например, в Израиле благодаря проекту организации осуществлялись 90% тестов на коронавирус. Кроме того, эксперт отметил высокий интерес к конкурсу, поступило 25 тысяч заявок, и огромное количество людей, представленных в них, которые достойны приза. Главная номинация — "Волонтёр года".

"Они получают грант до двух с половиной миллионов рублей на реализацию своего проекта. Это и информационная поддержка от партнёров проекта. Курация и сопровождение проекта в течение всего года, а это хороший трамплин, на котором проект может взлететь очень-очень высоко", — рассказал соорганизатор акции "Мы вместе" Павел Савчук.

Эксперт рассказал, что ни в одной стране мира не консолидировали свои усилия и не создавали систему взаимопомощи и добрых дел, которую создали в России, организовав форум "Мы вместе".

"В Италии, например, войска Национальной гвардии активно участвовали в обеспечении населения продуктами и в доставке лекарств. У нас эту функцию на себя взяли волонтёры, мне кажется, это такой тест на зрелость гражданского общества", — считает председатель Российского Красного Креста.

Савчук рассказал, что в форуме приняло участие более двух тысяч коммерческих компаний, которые помогли товаром или деньгами, восемь тысяч компаний и различных организаций индивидуальных предпринимателей. А ещё он вспомнил проект добродушного пекаря-бизнесмена.