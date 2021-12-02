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Проценко: Почти каждый третий ПЦР-тест на ковид — ложноотрицательный

По словам медика, такая статистика наблюдается не только в России, но и во всём мире.

2 декабря, 15:24
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко </p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Почти каждый третий ПЦР-тест на коронавирус — ложноотрицательный. В связи с этим упустить начало развития осложнений болезни очень легко, пояснил главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Дело в том, что даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30 процентах случаев. И не только у нас — это мировая статистика", — сказал он в интервью "Российской газете".

Проценко: Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить

Проценко: Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что по итогам ноября показатели заболеваемости коронавирусом в России снизились более чем на 20%. При этом она подчеркнула, что мир ещё недостаточно знаком с вирусом, из-за чего инфекция носит сезонный характер.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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