Проценко: Почти каждый третий ПЦР-тест на ковид — ложноотрицательный

Почти каждый третий ПЦР-тест на коронавирус — ложноотрицательный. В связи с этим упустить начало развития осложнений болезни очень легко, пояснил главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Дело в том, что даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30 процентах случаев. И не только у нас — это мировая статистика", — сказал он в интервью "Российской газете".