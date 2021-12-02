Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал о символике форума "Мы вместе". Видео © LIFE

Оранжевый цвет в оформлении символики форума "Мы вместе" выбран неслучайно: он очень позитивный, тёплый и приятный для человека, рассказал председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

"Во-первых, оранжевый цвет — это тёплый цвет, это цвет солнца, блинов, он позитивный и очень приятный для человека. И поэтому нашим символом акции "Мы вместе" является шерстяная оранжевая ниточка или лента, которая связывает участников акции по всей стране", — объяснил Савчук.

Общественный деятель рассказал, что поддержка и благодарность от людей ощущаются постоянно. Он также отметил, что нет задачи навязать волонтёрство кому-то, а есть задача обеспечить комфортный доступ и понятную систему для включения желающего человека в программу добрых дел и помощи другим людям. А ещё, по словам эксперта, правильно выстраивать жизнь таким образом, когда мы сами можем изменить то, что нам не нравится.

"У вас, к примеру, грязный двор рядом с домом — соберите соседей в чате и вместе идите в субботу, включите музыку и наведите порядок, познакомьтесь друг с другом заодно. Это средство коммуникации в том числе и средство командообразования для решения общих целей", — заключил Павел Савчук.