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"Цвет солнца и блинов": Председатель Российского Красного Креста расшифровал символику форума "Мы вместе"

По его словам, символ акции — шерстяная ниточка или лента солнечного цвета, которая связывает доброделов по всей стране.

2 декабря, 15:48

Кадр из видео © LIFE

Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал о символике форума "Мы вместе". Видео © LIFE

Оранжевый цвет в оформлении символики форума "Мы вместе" выбран неслучайно: он очень позитивный, тёплый и приятный для человека, рассказал председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

"Во-первых, оранжевый цвет — это тёплый цвет, это цвет солнца, блинов, он позитивный и очень приятный для человека. И поэтому нашим символом акции "Мы вместе" является шерстяная оранжевая ниточка или лента, которая связывает участников акции по всей стране", — объяснил Савчук.

Общественный деятель рассказал, что поддержка и благодарность от людей ощущаются постоянно. Он также отметил, что нет задачи навязать волонтёрство кому-то, а есть задача обеспечить комфортный доступ и понятную систему для включения желающего человека в программу добрых дел и помощи другим людям. А ещё, по словам эксперта, правильно выстраивать жизнь таким образом, когда мы сами можем изменить то, что нам не нравится.

Волонтёры на форуме "Мы вместе" подписали трогательные открытки для пожилых людей

Волонтёры на форуме "Мы вместе" подписали трогательные открытки для пожилых людей

"У вас, к примеру, грязный двор рядом с домом — соберите соседей в чате и вместе идите в субботу, включите музыку и наведите порядок, познакомьтесь друг с другом заодно. Это средство коммуникации в том числе и средство командообразования для решения общих целей", — заключил Павел Савчук.

Ранее Лайф писал, что волонтёры на форуме "Мы вместе" подписали трогательные открытки для пожилых людей. Участникам мероприятия предлагалось написать доброе пожелание и тут же опустить его в почтовый ящик.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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