Новак порассуждал о влиянии омикрон-штамма на рынок нефти

Влияние нового штамма коронавируса "омикрон" на потребление нефтепродуктов сложно оценить на данный момент, ни Россия, ни ОПЕК+ оценки пока не дают. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Много неопределённостей относительно его влияния на спрос, потребление нефтепродуктов", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Новак уточнил, что сейчас наблюдается снижение мобильной активности в Европе и Африке, а вот в Латинской Америке и Азии, наоборот, заметен её рост. Какие-либо выводы делать пока рано, нужно продолжать наблюдать и мониторить ситуацию, заметил он.