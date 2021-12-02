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Новак порассуждал о влиянии омикрон-штамма на рынок нефти

Вице-премьер отметил, что Россия пока не видит необходимости в срочных мерах по энергоносителям из-за данной мутации.

2 декабря, 16:29
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Влияние нового штамма коронавируса "омикрон" на потребление нефтепродуктов сложно оценить на данный момент, ни Россия, ни ОПЕК+ оценки пока не дают. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Много неопределённостей относительно его влияния на спрос, потребление нефтепродуктов", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Новак уточнил, что сейчас наблюдается снижение мобильной активности в Европе и Африке, а вот в Латинской Америке и Азии, наоборот, заметен её рост. Какие-либо выводы делать пока рано, нужно продолжать наблюдать и мониторить ситуацию, заметил он.

Ранее Александр Новак оценил необходимость срочных мер на рынке нефти из-за нового штамма ковида "омикрон". Партнёры по ОПЕК+ не обращались к России по данному вопросу, отмечал вице-премьер в конце ноября.

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ВОЗ: Омикрон-штамм обнаружен как минимум в 23 странах

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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