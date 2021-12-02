"Сказочные новости": Захарова шуткой ответила на слова Нуланд о "мечте" россиян стать украинцами
Её также повеселили высказывания о том, что Кулеба и Блинкен "поставили на место" Сергея Лаврова в ходе неформального ужина.
Мария Захарова. Фото © МИД РФ
Заявления замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о желании россиян жить как украинцы говорят об интеллектуальной дисфункции западных кураторов Киева. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломата также повеселили "сказочные новости украинских источников" о том, что министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен "поставили на место" Сергея Лаврова в ходе неформального ужина.
"Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Виктория Нуланд пригрозила России "небывалыми санкциями" в случае дестабилизации на Украине. По словам дипломата, США поддерживают стремление Незалежной к "независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету".
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