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"Сказочные новости": Захарова шуткой ответила на слова Нуланд о "мечте" россиян стать украинцами

Её также повеселили высказывания о том, что Кулеба и Блинкен "поставили на место" Сергея Лаврова в ходе неформального ужина.

2 декабря, 16:13
<p>Мария Захарова. Фото © МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © МИД РФ

Заявления замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о желании россиян жить как украинцы говорят об интеллектуальной дисфункции западных кураторов Киева. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата также повеселили "сказочные новости украинских источников" о том, что министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен "поставили на место" Сергея Лаврова в ходе неформального ужина.

"Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", — написала Захарова в телеграм-канале.

Нуланд поведала о желании многих россиян стать украинцами

Нуланд поведала о желании многих россиян стать украинцами

Ранее Виктория Нуланд пригрозила России "небывалыми санкциями" в случае дестабилизации на Украине. По словам дипломата, США поддерживают стремление Незалежной к "независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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