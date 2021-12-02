Заявления замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о желании россиян жить как украинцы говорят об интеллектуальной дисфункции западных кураторов Киева. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата также повеселили "сказочные новости украинских источников" о том, что министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен "поставили на место" Сергея Лаврова в ходе неформального ужина.

"Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", — написала Захарова в телеграм-канале.