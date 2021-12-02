В Депздраве Москвы назвали основания для временного отвода от прививки против ковида

Острые инфекционные заболевания, обострение хронических недугов и неотложные состояния — это те причины, по которым вакцинация от коронавируса может быть перенесена. При этом оценивать состояние пациента и необходимость медотвода должен только врач. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

"Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьёзных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач", — рассказали в Депздраве.

Если у врача возникают вопросы о медотводе, то он может обсудить случай пациента со специальной комиссией. В неё включены профильные главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы и представитель разработчика вакцины.