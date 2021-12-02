Кулеба заявил, что словами о Крыме Лукашенко "сжёг все мосты"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после своих слов о готовности посетить Крым "сжёг все мосты" в отношениях с Украиной — так считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжёг все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины", — сказал он в интервью латышскому порталу Sargs.lv.