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Кулеба заявил, что словами о Крыме Лукашенко "сжёг все мосты"

По словам главы МИД Незалежной, этим он сделал Белоруссию страной, враждебной для Украины.

2 декабря, 15:57
<p>Дмитрий Кулеба. Фото © Thierry Monasse / Getty Images</p>

Дмитрий Кулеба. Фото © Thierry Monasse / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после своих слов о готовности посетить Крым "сжёг все мосты" в отношениях с Украиной — так считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжёг все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины", — сказал он в интервью латышскому порталу Sargs.lv.

Лукашенко рассказал, как украинские военные просили Россию спасти Крым в 2014 году

Лукашенко рассказал, как украинские военные просили Россию спасти Крым в 2014 году

Напомним, Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле это заявление белорусского лидера назвали очень важным.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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