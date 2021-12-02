Кулеба заявил, что словами о Крыме Лукашенко "сжёг все мосты"
По словам главы МИД Незалежной, этим он сделал Белоруссию страной, враждебной для Украины.
Дмитрий Кулеба. Фото © Thierry Monasse / Getty Images
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после своих слов о готовности посетить Крым "сжёг все мосты" в отношениях с Украиной — так считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжёг все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины", — сказал он в интервью латышскому порталу Sargs.lv.
Напомним, Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле это заявление белорусского лидера назвали очень важным.
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