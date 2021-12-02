Блинкен: Путин и Байден поговорят напрямую в скором будущем
Госсекретарь США при этом не стал раскрывать детали готовящейся встречи.
Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ближайшем будущем проведут прямые контакты. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем", — сказал Блинкен на пресс-конференции.
Ранее Лайф рассказывал, что газета Washington Post сообщила о подготовке Белого дома к онлайн-встрече Путина и Байдена. По данным издания, мероприятие состоится уже в декабре. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что подготовка к встрече двух лидеров идёт полным ходом.
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