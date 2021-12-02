Блинкен: Путин и Байден поговорят напрямую в скором будущем

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ближайшем будущем проведут прямые контакты. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем", — сказал Блинкен на пресс-конференции.