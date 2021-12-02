Минфин США сообщил о внесении сына Лукашенко в санкционный список

Соединённые Штаты вводят новый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В том числе под них попал сын президента республики Александра Лукашенко — Дмитрий, сообщил Минфин США.

Как отмечается на сайте ведомства, в списке ещё 19 физлиц, а также 12 организаций и три воздушных судна. Ограничения также затронули Белорусскую калийную компанию и Президентский спортивный клуб. Кроме того, Минфин США запретил гражданам страны операции с суверенными (долговыми) обязательствами Белоруссии, выпущенными с 2 декабря на срок не более 90 дней.