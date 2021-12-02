Минфин США сообщил о внесении сына Лукашенко в санкционный список
Ограничения Вашингтона затронули около 20 физлиц, а также 12 организаций.
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Соединённые Штаты вводят новый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В том числе под них попал сын президента республики Александра Лукашенко — Дмитрий, сообщил Минфин США.
Как отмечается на сайте ведомства, в списке ещё 19 физлиц, а также 12 организаций и три воздушных судна. Ограничения также затронули Белорусскую калийную компанию и Президентский спортивный клуб. Кроме того, Минфин США запретил гражданам страны операции с суверенными (долговыми) обязательствами Белоруссии, выпущенными с 2 декабря на срок не более 90 дней.
Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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