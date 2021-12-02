Расставшихся Элджея и Ивлееву засняли на Кипре во время романтического ужина

Рэпер Алексей Узенюк, известный под сценическим псевдонимом Элджей, и телеведущая Анастасия Ивлеева, которые находятся в разводе, провели вместе вечер. Пару застукали во время романтического ужина на Кипре в ресторане Matsuhisa в пятизвёздочном отеле Amara Hotel. Видеороликом поделился Peopletalk в своём Telegram-канале.

Впрочем, они особо и не скрывались, через несколько часов опубликовав и в своих инстаграм-аккаунтах совместные снимки. Поклонники живо стали обсуждать появление пары на публике после развода. Одни удивлены, другие надеются на скорое воссоединение артистов и называют их "красивой парой", а нашлись и те, кто припомнил Ивлеевой её слова, что совместных фото с Элджеем якобы больше не будет.