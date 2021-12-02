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Расставшихся Элджея и Ивлееву засняли на Кипре во время романтического ужина

Пара особо не скрывалась и позднее поделилась с поклонниками в Сети совместными фото.

2 декабря, 16:24
<p>Фото © Instagram / sayonaraboy</p>

Фото © Instagram / sayonaraboy

Рэпер Алексей Узенюк, известный под сценическим псевдонимом Элджей, и телеведущая Анастасия Ивлеева, которые находятся в разводе, провели вместе вечер. Пару застукали во время романтического ужина на Кипре в ресторане Matsuhisa в пятизвёздочном отеле Amara Hotel. Видеороликом поделился Peopletalk в своём Telegram-канале.

Впрочем, они особо и не скрывались, через несколько часов опубликовав и в своих инстаграм-аккаунтах совместные снимки. Поклонники живо стали обсуждать появление пары на публике после развода. Одни удивлены, другие надеются на скорое воссоединение артистов и называют их "красивой парой", а нашлись и те, кто припомнил Ивлеевой её слова, что совместных фото с Элджеем якобы больше не будет.

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"Вот что делает доброе расставание": Ивлеева созрела, чтобы ответить на "слив" интимных деталей, которые Элджей раскрыл после развода

Напомним, что у фанатов блогерши и музыканта предположения о возможном разводе звёздной пары возникли ещё в конце июня. Тогда Лайф писал, что Элджей клипом о расставании подогрел слухи о разводе с Ивлеевой. Кроме того, перед этим супруги стали появляться на публике без обручальных колец и всё реже выходить в свет вместе.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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