Расставшихся Элджея и Ивлееву засняли на Кипре во время романтического ужина
Пара особо не скрывалась и позднее поделилась с поклонниками в Сети совместными фото.
Фото © Instagram / sayonaraboy
Рэпер Алексей Узенюк, известный под сценическим псевдонимом Элджей, и телеведущая Анастасия Ивлеева, которые находятся в разводе, провели вместе вечер. Пару застукали во время романтического ужина на Кипре в ресторане Matsuhisa в пятизвёздочном отеле Amara Hotel. Видеороликом поделился Peopletalk в своём Telegram-канале.
Впрочем, они особо и не скрывались, через несколько часов опубликовав и в своих инстаграм-аккаунтах совместные снимки. Поклонники живо стали обсуждать появление пары на публике после развода. Одни удивлены, другие надеются на скорое воссоединение артистов и называют их "красивой парой", а нашлись и те, кто припомнил Ивлеевой её слова, что совместных фото с Элджеем якобы больше не будет.
"Вот что делает доброе расставание": Ивлеева созрела, чтобы ответить на "слив" интимных деталей, которые Элджей раскрыл после развода
Напомним, что у фанатов блогерши и музыканта предположения о возможном разводе звёздной пары возникли ещё в конце июня. Тогда Лайф писал, что Элджей клипом о расставании подогрел слухи о разводе с Ивлеевой. Кроме того, перед этим супруги стали появляться на публике без обручальных колец и всё реже выходить в свет вместе.
Комментариев: 0