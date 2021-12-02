Председатель Российского Красного Креста назвал средний возраст волонтёров

Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" , что пандемия коронавируса увеличила средний возраст добродела до 30–40 лет. По его словам, это раньше считалось, будто бы у волонтёрства в России молодое лицо.

"Вообще у нас в России у волонтёрства молодое лицо, мы всегда так говорили, поскольку средний возраст был — 19–26 лет, но в пандемию произошёл определённый сдвиг этой рамки, мы это заметили потом уже по факту, когда средний возраст волонтёра стал 30–40 лет. Я тогда подумал, что это просто преувеличение или ошибка. Я приехал в наши штабы "Мы вместе", там оказалось очень много взрослых людей: байкеры, спортсмены, профессиональные болельщики, предприниматели, чиновники, они волонтёрили в субботу, чтобы не отвлекаться от рабочего дня", — рассказал Павел Савчук.