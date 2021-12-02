Председатель Российского Красного Креста назвал средний возраст волонтёров
Он отметил, что в доброделы записываются байкеры, спортсмены, профессиональные болельщики, предприниматели и чиновники.
Кадр из видео © LIFE
Председатель Российского Красного Креста Савчук назвал возрастную группу волонтёров. Видео © LIFE
Председатель общественной благотворительной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!", что пандемия коронавируса увеличила средний возраст добродела до 30–40 лет. По его словам, это раньше считалось, будто бы у волонтёрства в России молодое лицо.
"Вообще у нас в России у волонтёрства молодое лицо, мы всегда так говорили, поскольку средний возраст был — 19–26 лет, но в пандемию произошёл определённый сдвиг этой рамки, мы это заметили потом уже по факту, когда средний возраст волонтёра стал 30–40 лет. Я тогда подумал, что это просто преувеличение или ошибка. Я приехал в наши штабы "Мы вместе", там оказалось очень много взрослых людей: байкеры, спортсмены, профессиональные болельщики, предприниматели, чиновники, они волонтёрили в субботу, чтобы не отвлекаться от рабочего дня", — рассказал Павел Савчук.
По словам общественного деятеля, благотворительная деятельность действительно объединяет сотни людей. 50% участников, которые пришли, сделали это впервые. И это тоже очень хорошо, что волонтёрство вовлекает всё новые и новые лица, заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что председатель Российского Красного Креста назвал главные проекты форума "Мы вместе".
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