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Лавров — об угрозах Нуланд небывалыми санкциями: Всё бывает когда-то в первый раз

Глава МИД добавил, что такой же подход США используют и в отношениях с другими странами, которые не разделяют их подход.

2 декабря, 16:32
<p>Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Представители Запада утратили культуру диалога и переговоров — так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая пригрозила Москве "небывалыми санкциями" в случае обострения ситуации на Украине.

"Обещали, что будут санкции, которых раньше не было. Всё бывает когда-то в первый раз. До этого тоже были санкции, которых раньше не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру переговоров. Чуть что не по их желанию — сразу вводятся санкции", — отметил Лавров.

Министр добавил, что такой же подход США используют и в отношениях с другими странами, которые не разделяют их подход. По его словам, если Вашингтон всё же введёт новые ограничения, последует реакция Москвы.

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Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Тем не менее накануне одна за другой звучали угрозы новых ограничений в отношении России — со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Йенса Столтенберга и Виктории Нуланд, которая и вовсе пообещала "небывалые санкции".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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