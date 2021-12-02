Лавров — об угрозах Нуланд небывалыми санкциями: Всё бывает когда-то в первый раз

Представители Запада утратили культуру диалога и переговоров — так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая пригрозила Москве "небывалыми санкциями" в случае обострения ситуации на Украине.

"Обещали, что будут санкции, которых раньше не было. Всё бывает когда-то в первый раз. До этого тоже были санкции, которых раньше не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру переговоров. Чуть что не по их желанию — сразу вводятся санкции", — отметил Лавров.

Министр добавил, что такой же подход США используют и в отношениях с другими странами, которые не разделяют их подход. По его словам, если Вашингтон всё же введёт новые ограничения, последует реакция Москвы.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.