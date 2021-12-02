Участок у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека

Рядом с оградой здания штаб-квартиры находится один человек, который ходит из стороны в сторону. Отмечается, что из громкоговорителей полицейских были слышны призывы "опустите это на землю". Движение перекрыто на Первой авеню, прохожих тоже не пропускают.