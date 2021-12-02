Участок у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека
Полицейские призывают по громкоговорителю загадочного гражданина "опустить это на землю".
Фото © Pexels
Стражи порядка, прибывшие на место в штурмовой экипировке, оцепили Первую авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за неизвестного человека, который, предположительно, вооружён, сообщает РИА "Новости".
JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun.pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l— Disclose.tv (@disclosetv) December 2, 2021
Рядом с оградой здания штаб-квартиры находится один человек, который ходит из стороны в сторону. Отмечается, что из громкоговорителей полицейских были слышны призывы "опустите это на землю". Движение перекрыто на Первой авеню, прохожих тоже не пропускают.
"Мы получили звонок о вооружённом огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню", — рассказал собеседник агентства.
Совсем недавно Лайф рассказывал, что штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами.
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