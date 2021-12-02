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Участок у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека

Полицейские призывают по громкоговорителю загадочного гражданина "опустить это на землю".

2 декабря, 16:40

Фото © Pexels

Стражи порядка, прибывшие на место в штурмовой экипировке, оцепили Первую авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за неизвестного человека, который, предположительно, вооружён, сообщает РИА "Новости".

Рядом с оградой здания штаб-квартиры находится один человек, который ходит из стороны в сторону. Отмечается, что из громкоговорителей полицейских были слышны призывы "опустите это на землю". Движение перекрыто на Первой авеню, прохожих тоже не пропускают.

"Мы получили звонок о вооружённом огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню", — рассказал собеседник агентства.

Совсем недавно Лайф рассказывал, что штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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